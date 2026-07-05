У границы Румынии с Украиной заметили самолет НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry кружит в воздушном пространстве Румынии недалеко от границы с Украиной.
- Boeing E-3A Sentry способен идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО.
- Самолет поднялся в воздух из аэропорта в литовском городе Шяуляй и на своем маршруте обогнул западную украинскую границу, пролетев по воздушному пространству Польши, Словакии и Венгрии.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry кружит в воздушном пространстве Румынии неподалеку от Черного моря и границы с Украиной, выяснило РИА Новости на основе полетных данных сервиса Flighradar24.
Boeing E-3A Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry - до 600 километров.
Согласно данным портала, на момент 01.27 мск борт летал над Румынией по траектории практически идеальной "восьмерки" на высоте около 9,4 километра.
Самолет поднялся в воздух из аэропорта в литовском городе Шяуляй и взял курс в сторону Румынии. На своем маршруте борт обогнул западную украинскую границу, пролетев по воздушному пространству Польши, Словакии и Венгрии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.