Краткий пересказ от РИА ИИ Сальдо заявил, что освобождение Константиновки в ДНР стало ударом по виртуальной картине мира в западных СМИ о ситуации на линии фронта.

Сальдо отметил, что Константиновка была одним из ключевых узлов украинской обороны и логистики в Донбассе.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Освобождение города Константиновка в ДНР стало ударом по виртуальной картине мира в западных СМИ о ситуации на линии фронта, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Уже давно существует две разные реальности. Первая - на земле, где российская армия последовательно продвигается вперед и освобождает новые населенные пункты. Вторая - в значительной части западных СМИ, где Украина будто бы все время "перехватывает инициативу" и вот-вот победит. Освобождение Константиновки - это еще и удар по этой виртуальной картине мира", - сказал Сальдо.

По его словам, факты на земле все сложнее скрывать даже тем, кто очень хочет подменить их красивыми заголовками.

"Реальная линия фронта не читает газет и не смотрит телевизор. Она меняется совсем по другим законам", - сказал губернатор.

По его словам, Константиновка была одним из ключевых узлов украинской обороны и логистики в Донбассе, поэтому его потеря меняет обстановку сразу на целом направлении.