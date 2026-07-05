Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сальдо заявил, что освобождение Константиновки в ДНР стало ударом по виртуальной картине мира в западных СМИ о ситуации на линии фронта.
- Сальдо отметил, что Константиновка была одним из ключевых узлов украинской обороны и логистики в Донбассе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Освобождение города Константиновка в ДНР стало ударом по виртуальной картине мира в западных СМИ о ситуации на линии фронта, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Уже давно существует две разные реальности. Первая - на земле, где российская армия последовательно продвигается вперед и освобождает новые населенные пункты. Вторая - в значительной части западных СМИ, где Украина будто бы все время "перехватывает инициативу" и вот-вот победит. Освобождение Константиновки - это еще и удар по этой виртуальной картине мира", - сказал Сальдо.
По его словам, факты на земле все сложнее скрывать даже тем, кто очень хочет подменить их красивыми заголовками.
"Реальная линия фронта не читает газет и не смотрит телевизор. Она меняется совсем по другим законам", - сказал губернатор.
По его словам, Константиновка была одним из ключевых узлов украинской обороны и логистики в Донбассе, поэтому его потеря меняет обстановку сразу на целом направлении.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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