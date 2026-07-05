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Фицо обвинил европейские элиты в русофобии - РИА Новости, 05.07.2026
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23:58 05.07.2026
Фицо обвинил европейские элиты в русофобии

Фицо: выживание Европы возможно только при объединении Востока и Запада

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фицо обвинил европейские элиты в русофобии.
  • Он заявил, что выживание Европы возможно только при объединении Востока и Запада.
  • Премьер Словакии упрекнул страны Европы в том, что они забыли идею о Европе от Атлантики до Урала.
БРАТИСЛАВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии и отметил, что выживание Европы возможно только при объединении Востока и Запада.
"Мы наблюдаем за тем, что европейские элиты ставят наш общий европейский дом на одну карту - это конфронтация и русофобия. Хочу спросить, нам действительно нужна конфронтация, чтобы мы снова убедились в том, что выживание Европы возможно только тогда, когда Запад и Восток объединятся?", - сказал Фицо в ходе государственных торжеств по случаю дня святых Кирилла и Мефодия, которые транслировало местное телевидение в воскресенье.
Премьер Словакии также упрекнул страны Европы в том, что они забыли знаменитые слова бывшего президента Франции (1959-1969 годы) Шарля де Голля, который говорил о Европе от Атлантики до Урала.
Фицо заявил, что считает конфронтационные нарративы психологическим защитным механизмом беспомощных европейских элит, потерянных в лабиринте предрассудков и страха.
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В миреЕвропаСловакияВостокРоберт ФицоШарль де Голль
 
 
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