Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фицо обвинил европейские элиты в русофобии.
- Он заявил, что выживание Европы возможно только при объединении Востока и Запада.
- Премьер Словакии упрекнул страны Европы в том, что они забыли идею о Европе от Атлантики до Урала.
БРАТИСЛАВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии и отметил, что выживание Европы возможно только при объединении Востока и Запада.
"Мы наблюдаем за тем, что европейские элиты ставят наш общий европейский дом на одну карту - это конфронтация и русофобия. Хочу спросить, нам действительно нужна конфронтация, чтобы мы снова убедились в том, что выживание Европы возможно только тогда, когда Запад и Восток объединятся?", - сказал Фицо в ходе государственных торжеств по случаю дня святых Кирилла и Мефодия, которые транслировало местное телевидение в воскресенье.
Премьер Словакии также упрекнул страны Европы в том, что они забыли знаменитые слова бывшего президента Франции (1959-1969 годы) Шарля де Голля, который говорил о Европе от Атлантики до Урала.
Фицо заявил, что считает конфронтационные нарративы психологическим защитным механизмом беспомощных европейских элит, потерянных в лабиринте предрассудков и страха.
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