БРАТИСЛАВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии и отметил, что выживание Европы возможно только при объединении Востока и Запада.

Премьер Словакии также упрекнул страны Европы в том, что они забыли знаменитые слова бывшего президента Франции (1959-1969 годы) Шарля де Голля, который говорил о Европе от Атлантики до Урала.