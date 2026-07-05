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Финансист рассказала, когда рубль прекратит падение - РИА Новости, 05.07.2026
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02:17 05.07.2026
Финансист рассказала, когда рубль прекратит падение

Финансист Фрумина: доллар к концу года может подорожать до 82 рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубль продолжает ослабляться из-за макроэкономических и геополитических рисков.
  • Инвесторы предпочитают валюты-убежища, что снижает привлекательность рубля.
  • Курс доллара к концу года может выйти в диапазон 80–82 рубля за доллар, после чего начнется фаза стабилизации.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Рубль продолжает ослабляться после периода избыточно крепких позиций. О том, когда валюта может стабилизироваться, агентству "Прайм" рассказала заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
По ее словам, на рубль продолжают давить сохраняющиеся макроэкономические и геополитические риски, так что мы имеем дело с трендом, а не простой коррекцией.
«
“При этом инвесторы отдают предпочтение валютам-убежищам, в сравнении с которыми рубль демонстрирует меньшую привлекательность", — пояснила Фрумина.
По словам Фруминой, курс доллара к концу года может выйти в диапазон 80–82 рубля за доллар, а затем начнется фаза стабилизации. При этом она уточнила, что это не прекращение ослабления, а переход к равновесным уровням.
Давление на рубль оказывают снижение нефтяных цен, завершение налогового периода и покупки валюты Минфином. Дальнейшая динамика будет зависеть от нефти, геополитики и решений Центробанка.
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