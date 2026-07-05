Бойцы "Севера" сожгли склад ВСУ с продовольствием в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет РСЗО «Град» 6-й армии группировки «Север» уничтожил полевой склад ВСУ в Харьковской области.
- На складе ВСУ хранились боеприпасы и продовольствие, включая патроны для стрелкового оружия и самодельные взрывные устройства.
- Цель была обнаружена разведчиками с помощью беспилотника.
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" 6-й армии группировки "Север" уничтожил в Харьковской области полевой склад ВСУ с боеприпасами и продовольствием, сообщил РИА Новости командир реактивного взвода с позывным Бек.
"Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожил склад ВСУ в Харьковской области, на котором хранились боеприпасы и продовольствие для боевиков подразделений", - рассказал военный.
По его словам, цель обнаружили разведчики с помощью беспилотника. На складе хранились патроны для стрелкового оружия и самодельные взрывные устройства, которыми противник пытался сдерживать продвижение российских подразделений.
"Выехали, быстро навелись, три пристрелочных выстрела и после небольшой корректировки - 15 (выстрелов - ред.). Из-за постоянных попыток применения противником ударных дронов справляемся за минуты и сразу же покидаем огневую, чтобы не подставить себя под удар", - подчеркнул командир.