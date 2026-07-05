Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет РСЗО «Град» 6-й армии группировки «Север» уничтожил полевой склад ВСУ в Харьковской области.

На складе ВСУ хранились боеприпасы и продовольствие, включая патроны для стрелкового оружия и самодельные взрывные устройства.

Цель была обнаружена разведчиками с помощью беспилотника.

БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" 6-й армии группировки "Север" уничтожил в Харьковской области полевой склад ВСУ с боеприпасами и продовольствием, сообщил РИА Новости командир реактивного взвода с позывным Бек.

"Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожил склад ВСУ Харьковской области , на котором хранились боеприпасы и продовольствие для боевиков подразделений", - рассказал военный.

По его словам, цель обнаружили разведчики с помощью беспилотника. На складе хранились патроны для стрелкового оружия и самодельные взрывные устройства, которыми противник пытался сдерживать продвижение российских подразделений.