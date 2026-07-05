Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, финский политик из партии «Альянс свободы», раскритиковал намерение Каи Каллас ввести очередной пакет антироссийских санкций.
- Армандо Мема призвал Европу извиниться перед Россией и искать дипломатическое решение по Украине.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал намерение главы евродипломатии Каи Каллас ввести очередной пакет антироссийских санкций и призвал Европу принести извинения Москве за свою политику.
По словам политика, Европа пыталась добиться победы над Россией с помощью Украины, но потерпела неудачу.
Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.
Евросоюзу не нужна единая армия, заявила Каллас
29 июня, 14:57