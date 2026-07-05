По словам политика, Европа пыталась добиться победы над Россией с помощью Украины, но потерпела неудачу.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.