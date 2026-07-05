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"Должна извиниться". Выходка Каллас против России вызвала гнев в Финляндии - РИА Новости, 05.07.2026
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22:06 05.07.2026
"Должна извиниться". Выходка Каллас против России вызвала гнев в Финляндии

Политик Мема призвал Европу извиниться перед РФ за свою политику

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, финский политик из партии «Альянс свободы», раскритиковал намерение Каи Каллас ввести очередной пакет антироссийских санкций.
  • Армандо Мема призвал Европу извиниться перед Россией и искать дипломатическое решение по Украине.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал намерение главы евродипломатии Каи Каллас ввести очередной пакет антироссийских санкций и призвал Европу принести извинения Москве за свою политику.
"Я не понимаю, почему человек из страны с населением 1,33 миллиона человек (Эстония) должен возглавлять европейскую дипломатию. На данном этапе Европа должна извиниться перед Россией и работать над поиском дипломатического решения по Украине", — считает он.
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По словам политика, Европа пыталась добиться победы над Россией с помощью Украины, но потерпела неудачу.
Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.
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В миреЕвропаКайя КалласРоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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