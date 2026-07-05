"Вот и все". На Украине началась паника из-за воображаемого хода России

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский заявил, что в случае поражения Киева в конфликте с Москвой русские военные корабли будут плыть по Дунаю в Братиславу, в Вену.

По утверждению дипломата, победа России в конфликте создаст прямую угрозу безопасности европейским столицам.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский решил напугать Европу воображаемыми последствиями в случае поражения Киева в конфликте с Москвой.

"Я всегда говорю очень просто: русские военные корабли будут плыть по Дунаю Братиславу , в Вену и так далее. Вот и все", — заявил он в интервью "Укринформу".

По утверждению дипломата, победа России в конфликте якобы создаст прямую угрозу безопасности европейским столицам. Также Веселовский выразил мнение, что Польша и Венгрия, которые критикуют действия Киева, осознают "смертельную опасность" поражения Украины.

Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер Владимир Путин подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.