Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский заявил, что в случае поражения Киева в конфликте с Москвой русские военные корабли будут плыть по Дунаю в Братиславу, в Вену.
- По утверждению дипломата, победа России в конфликте создаст прямую угрозу безопасности европейским столицам.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский решил напугать Европу воображаемыми последствиями в случае поражения Киева в конфликте с Москвой.
"Я всегда говорю очень просто: русские военные корабли будут плыть по Дунаю в Братиславу, в Вену и так далее. Вот и все", — заявил он в интервью "Укринформу".
По утверждению дипломата, победа России в конфликте якобы создаст прямую угрозу безопасности европейским столицам. Также Веселовский выразил мнение, что Польша и Венгрия, которые критикуют действия Киева, осознают "смертельную опасность" поражения Украины.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер Владимир Путин подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
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