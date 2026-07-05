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"Вот и все". На Украине началась паника из-за воображаемого хода России - РИА Новости, 05.07.2026
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17:08 05.07.2026 (обновлено: 18:52 05.07.2026)
"Вот и все". На Украине началась паника из-за воображаемого хода России

Украинский дипломат Веселовский испугался перспективы появления ВМФ РФ на Дунае

© Минобороны РФРакетные стрельбы кораблей Черноморского флота
Ракетные стрельбы кораблей Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Минобороны РФ
Ракетные стрельбы кораблей Черноморского флота. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский заявил, что в случае поражения Киева в конфликте с Москвой русские военные корабли будут плыть по Дунаю в Братиславу, в Вену.
  • По утверждению дипломата, победа России в конфликте создаст прямую угрозу безопасности европейским столицам.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский решил напугать Европу воображаемыми последствиями в случае поражения Киева в конфликте с Москвой.
"Я всегда говорю очень просто: русские военные корабли будут плыть по Дунаю в Братиславу, в Вену и так далее. Вот и все", — заявил он в интервью "Укринформу".
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По утверждению дипломата, победа России в конфликте якобы создаст прямую угрозу безопасности европейским столицам. Также Веселовский выразил мнение, что Польша и Венгрия, которые критикуют действия Киева, осознают "смертельную опасность" поражения Украины.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер Владимир Путин подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
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