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Минобороны рассказало о зачистке Красного Лимана - РИА Новости, 05.07.2026
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13:20 05.07.2026 (обновлено: 14:01 05.07.2026)
Минобороны рассказало о зачистке Красного Лимана

Минобороны рассказало о наступлении "Запада" в районе Красного Лимана

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы "Запада" ведут разминирование и зачистку Красного Лимана от ВСУ, сообщили в Минобороны.
  • Они уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки.
  • Потери противника в Красном Лимане за сутки составили до 20 боевиков и несколько единиц техники.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" ведут разминирование и зачищают Красный Лиман от ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Подразделения закрепления 25-й армии продолжают <...> зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в направлении Голубых озер", — говорится в сводке.
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Кроме того, российские ВКС уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки. Это помогло сорвать ротацию личного состава и снабжение подразделений 63-й механизированной и 120-й бригады теробороны ВСУ, отметили в ведомстве.
За сутки потери противника в Красном Лимане: до 20 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления дронами.
В пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что освобождение города близится к завершению. Это важный административный центр и крупный железнодорожный узел, имеющий ключевое логистическое и оперативное значение. Контроль над ним позволит развить наступление на Краматорск и Славянск.
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