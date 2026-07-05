Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы "Запада" ведут разминирование и зачистку Красного Лимана от ВСУ, сообщили в Минобороны.

Они уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки.

Потери противника в Красном Лимане за сутки составили до 20 боевиков и несколько единиц техники.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" ведут разминирование и зачищают Красный Лиман от ВСУ, сообщили в Бойцы группировки "Запад" ведут разминирование и зачищают Красный Лиман от ВСУ, сообщили в Минобороны

"Подразделения закрепления 25-й армии продолжают <...> зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в направлении Голубых озер", — говорится в сводке.

Кроме того, российские ВКС уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки. Это помогло сорвать ротацию личного состава и снабжение подразделений 63-й механизированной и 120-й бригады теробороны ВСУ , отметили в ведомстве.

За сутки потери противника в Красном Лимане: до 20 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления дронами.