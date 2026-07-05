Минобороны рассказало о зачистке Красного Лимана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы "Запада" ведут разминирование и зачистку Красного Лимана от ВСУ, сообщили в Минобороны.
- Они уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки.
- Потери противника в Красном Лимане за сутки составили до 20 боевиков и несколько единиц техники.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" ведут разминирование и зачищают Красный Лиман от ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Подразделения закрепления 25-й армии продолжают <...> зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в направлении Голубых озер", — говорится в сводке.
За сутки потери противника в Красном Лимане: до 20 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления дронами.
В пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что освобождение города близится к завершению. Это важный административный центр и крупный железнодорожный узел, имеющий ключевое логистическое и оперативное значение. Контроль над ним позволит развить наступление на Краматорск и Славянск.