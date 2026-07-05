Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения российской группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, уничтожив за сутки свыше 300 военных ВСУ и технику.

Поражение было нанесено живой силе и технике нескольких бригад и полков ВСУ, в том числе бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Удары были нанесены в районах нескольких населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр, заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 300 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и две станции радиоэлектронной разведки, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ , двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация - ред.) и пяти бригад нацгвардии", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Анновка, Доброполье, Новофедоровка, Райское, Рубежное, Сергеевка, Торецкое Донецкой Народной Республики, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.