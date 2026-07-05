Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр " уничтожила более 300 военных ВСУ - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 05.07.2026
Группировка "Центр " уничтожила более 300 военных ВСУ

Группировка войск «Центр» за сутки уничтожила более 300 военных ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, уничтожив за сутки свыше 300 военных ВСУ и технику.
  • Поражение было нанесено живой силе и технике нескольких бригад и полков ВСУ, в том числе бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
  • Удары были нанесены в районах нескольких населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр, заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 300 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и две станции радиоэлектронной разведки, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация - ред.) и пяти бригад нацгвардии", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Анновка, Доброполье, Новофедоровка, Райское, Рубежное, Сергеевка, Торецкое Донецкой Народной Республики, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и две станции радиоэлектронной разведки", - уточнили в МО РФ.
Колумбийские наемники ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
На Украине пересмотрели правила набора наемников в ряды в ВСУ
Вчера, 07:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДоброполье (город)РубежноеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала