ВС России ударом авиации уничтожили переправу через Северский Донец

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская авиация в результате удара уничтожила насыпную переправу через реку Северский Донец для срыва ротации ВСУ, а также подвоза вооружения и боеприпасов украинским подразделениям в район Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ.