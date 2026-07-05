ВС России ударом авиации уничтожили переправу через Северский Донец

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская авиация уничтожила насыпную переправу через реку Северский Донец.
- Переправа была уничтожена для срыва ротации ВСУ и подвоза вооружения и боеприпасов подразделениям в районе Красного Лимана.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская авиация в результате удара уничтожила насыпную переправу через реку Северский Донец для срыва ротации ВСУ, а также подвоза вооружения и боеприпасов украинским подразделениям в район Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ.
"Для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.