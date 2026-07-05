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ВС России ударом авиации уничтожили переправу через Северский Донец - РИА Новости, 05.07.2026
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13:00 05.07.2026 (обновлено: 13:08 05.07.2026)
ВС России ударом авиации уничтожили переправу через Северский Донец

ВС России уничтожили переправу через Северский Донец для срыва ротации ВСУ

© Минобороны России/MAXАвиация ВКС РФ
Авиация ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Минобороны России/MAX
Авиация ВКС РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская авиация уничтожила насыпную переправу через реку Северский Донец.
  • Переправа была уничтожена для срыва ротации ВСУ и подвоза вооружения и боеприпасов подразделениям в районе Красного Лимана.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская авиация в результате удара уничтожила насыпную переправу через реку Северский Донец для срыва ротации ВСУ, а также подвоза вооружения и боеприпасов украинским подразделениям в район Красного Лимана, сообщили в Минобороны РФ.
"Для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
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