Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия сможет увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ в августе на 62 тысячи баррелей в сутки от уровня июля.
- Максимально разрешенный объем добычи нефти в августе будет увеличен на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля для семи стран ОПЕК+.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия сможет увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ в августе на 62 тысячи баррелей в сутки от уровня июля, до 9,887 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК по итогам встречи в воскресенье.
Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями приняли решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в августе на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля.
Согласно материалам, для России предельный уровень производства увеличивается на 62 тысячи баррелей в сутки, до 9,887 миллиона баррелей в сутки.