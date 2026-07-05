Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия должна быть готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО.
- Саммит НАТО пройдет 7–8 июля в Анкаре.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Турции на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы должны ждать провокаций и быть бдительными в любой момент", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможных провокациях Киева в преддверии саммита Североатлантического альянса.