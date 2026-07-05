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Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО - РИА Новости, 05.07.2026
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13:08 05.07.2026
Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО

Песков: Россия должна быть готова к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия должна быть готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО.
  • Саммит НАТО пройдет 7–8 июля в Анкаре.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия должна быть бдительной и готовой к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Турции на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре.
"Мы должны ждать провокаций и быть бдительными в любой момент", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможных провокациях Киева в преддверии саммита Североатлантического альянса.
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