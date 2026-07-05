Рейтинг@Mail.ru
Россия резко сократила закупки турецкого табака - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 05.07.2026
Россия резко сократила закупки турецкого табака

РИА Новости: поставки турецкого табака в Россию рухнули в 40 раз

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкЗаготовка табачного листа
Заготовка табачного листа - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Заготовка табачного листа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае российские компании сократили закупки турецкого табака более чем в 40 раз в годовом выражении.
  • Доля России от всех поставок турецкого табака в мае составила менее 1%.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия в мае резко сократила закупки турецкого табака - импорт упал в 40 раз в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Турции.
Так, в мае российские компании ввезли из Турции табак на 80,7 тысячи долларов, тогда как годом ранее импорт достигал 3,3 миллиона долларов. Таким образом, сумма закупок рухнула более, чем в 40 раз в годовом выражении.
Согласно расчетам агентства, табачный импорт из Турции в мае опустился до минимальной суммы с марта 2020 года, тогда Россия ввезла табак на 80,5 тысячи долларов.
Крупнейшими покупателями табака у Турции в мае стали Ирак (2,2 миллиона долларов), ОАЭ (941,6 тысячи долларов) и Кот-д'Ивуар (761,9 тысячи долларов). Доля России от всех поставок составила менее 1%.
Сырокопченая колбаса - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Россия сократила импорт колбас из Турции
11 мая, 15:18
 
ЭкономикаТурцияРоссияИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала