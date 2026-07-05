Россия резко сократила закупки турецкого табака

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия в мае резко сократила закупки турецкого табака - импорт упал в 40 раз в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Турции.

Крупнейшими покупателями табака у Турции в мае стали Ирак (2,2 миллиона долларов), ОАЭ (941,6 тысячи долларов) и Кот-д'Ивуар (761,9 тысячи долларов). Доля России от всех поставок составила менее 1%.