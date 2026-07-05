Россия резко сократила закупки турецкого табака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В мае российские компании сократили закупки турецкого табака более чем в 40 раз в годовом выражении.
- Доля России от всех поставок турецкого табака в мае составила менее 1%.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия в мае резко сократила закупки турецкого табака - импорт упал в 40 раз в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Турции.
Так, в мае российские компании ввезли из Турции табак на 80,7 тысячи долларов, тогда как годом ранее импорт достигал 3,3 миллиона долларов. Таким образом, сумма закупок рухнула более, чем в 40 раз в годовом выражении.
Согласно расчетам агентства, табачный импорт из Турции в мае опустился до минимальной суммы с марта 2020 года, тогда Россия ввезла табак на 80,5 тысячи долларов.
Крупнейшими покупателями табака у Турции в мае стали Ирак (2,2 миллиона долларов), ОАЭ (941,6 тысячи долларов) и Кот-д'Ивуар (761,9 тысячи долларов). Доля России от всех поставок составила менее 1%.
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