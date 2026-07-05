В Новгородской области сняли режим беспилотной опасности.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности сняли в Новгородской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в смс-рассылке жителям.

Жителям сообщили об опасности БПЛА вечером в воскресенье и предупредили о возможных перебоях с интернетом.