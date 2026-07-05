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Назван регион с самой низкой безработицей в России весной - РИА Новости, 05.07.2026
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01:05 05.07.2026
Назван регион с самой низкой безработицей в России весной

РИА Новости: самая низкая безработица в РФ весной была в Новгородской области

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самый низкий уровень безработицы в РФ весной был зафиксирован в Новгородской области — 0,7%.
  • Безработица среди россиян в возрасте от 15 лет в марте — мае составляла 2,2%.
  • Самый высокий уровень безработицы весной был в Ингушетии (22,7%) и Дагестане (10,7%).
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Самый низкий уровень безработицы в РФ весной был зафиксирован в Новгородской области - лишь 0,7%, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Безработица среди россиян в возрасте от 15 лет в марте-мае составляла 2,2%. Ниже или на таком же уровне она была в 61 регионе, а выше - в 24 субъектах.
Меньше всего незанятых было среди жителей Новгородской области - 0,7%, следом идет Нижегородская область с 0,9%. На третьем месте расположились Ханты-Мансийский АО, Хабаровский край и Калужская область, где безработица весной в среднем составляла 1%.
Чуть больше уровень безработицы был в Ямало-Ненецком АО, Хакасии и Москве - там доля незанятого населения составляла 1,1%. Кроме того, невысокий показатель был в Амурской и Тульской областях (1,2%), а также в Красноярском крае и Псковской области (1,3%).
Самая высокая доля безработных весной была в Ингушетии (22,7%) и Дагестане (10,7%).
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