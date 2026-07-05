В Словакии провалился референдум о лишении пожизненных выплат для Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ Референдум о лишении пожизненных выплат для премьер-министра Словакии Роберта Фицо провалился из-за низкой явки.

Явка составила 16,13%, что ниже необходимых 50% для признания референдума состоявшимся.

Граждане республики должны были ответить на два вопроса: об отмене пожизненной ренты для Роберта Фицо и о восстановлении специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью.

БРАТИСЛАВА, 5 июл - РИА Новости. Референдум о лишении пожизненных выплат для премьер-министра Словакии Роберта Фицо провалился из-за низкой явки, она составила 16,13%, сообщил глава государственной комиссии по выборам Эдуард Бурда.

Правом голоса в Словакии обладают более 4,3 миллиона человек, голосование в субботу проводилось на 5545 участках. Для того, чтобы референдум был объявлен состоявшимся, явка должна была превысить 50%.

"Можем констатировать, что явка не достигла необходимых 50%", - сказал Бурда на пресс-конференции в воскресенье, уточнив, что явка составила 16,13%.

Озвучивая официальные результаты он добавил, что большинство из проголосовавших на референдуме ответили утвердительно на вопросы, которые были им заданы, однако явка недостаточна для того, чтобы результаты обладали юридической силой.

Граждане республики должны были ответить на два вопроса: "Согласны ли вы с отменой так называемой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо ?" и "Согласны ли вы с тем, чтобы были восстановлены специальная прокуратура и национальное агентство по борьбе с преступностью?".