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Российские разведчики уничтожают станции Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 05.07.2026
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08:03 05.07.2026 (обновлено: 09:34 05.07.2026)
Российские разведчики уничтожают станции Starlink в Харьковской области

Разведчики «Севера» уничтожили более 60 станций Starlink в Харьковской области

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Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведчики 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по станциям Starlink.
  • В июне специалисты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 60 станций Starlink в Харьковской области.
  • Ликвидация терминалов Starlink позволила нарушить интернет-соединение ВСУ и лишить украинские формирования устойчивой связи с командованием.
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Разведчики 11-го армейского корпуса российской группировки "Север" в Харьковской области вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по станциям Starlink, после чего наносят удары по выявленным позициям, сообщил РИА Новости начальник профильного отделения с позывным Карта.
"Благодаря обнаруженным станциям Starlink оператор разведывательного дрона способен вычислить и местонахождение личного состава, который применял систему для своих задач. Блиндажи противника уничтожаются после проведения доразведки", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.
Офицер отметил, что специалисты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в июне уничтожили более 60 станций Starlink в Харьковской области. По его словам, противник недостаточно маскирует установки, благодаря чему их находят как на линии фронта, так и в тылу.
Карта пояснил, что координаты выявленных систем оперативно передаются ударным расчетам, которые применяют FPV-дроны и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами. Он подчеркнул, что ликвидация терминалов позволила нарушить интернет-соединение ВСУ и лишить украинские формирования устойчивой связи с командованием на данном направлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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