Российские разведчики уничтожают станции Starlink в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Разведчики 11-го армейского корпуса российской группировки "Север" в Харьковской области вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по станциям Starlink, после чего наносят удары по выявленным позициям, сообщил РИА Новости начальник профильного отделения с позывным Карта.