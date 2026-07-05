Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разведчики 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по станциям Starlink.
- В июне специалисты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 60 станций Starlink в Харьковской области.
- Ликвидация терминалов Starlink позволила нарушить интернет-соединение ВСУ и лишить украинские формирования устойчивой связи с командованием.
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Разведчики 11-го армейского корпуса российской группировки "Север" в Харьковской области вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по станциям Starlink, после чего наносят удары по выявленным позициям, сообщил РИА Новости начальник профильного отделения с позывным Карта.
"Благодаря обнаруженным станциям Starlink оператор разведывательного дрона способен вычислить и местонахождение личного состава, который применял систему для своих задач. Блиндажи противника уничтожаются после проведения доразведки", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.
Офицер отметил, что специалисты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в июне уничтожили более 60 станций Starlink в Харьковской области. По его словам, противник недостаточно маскирует установки, благодаря чему их находят как на линии фронта, так и в тылу.
Карта пояснил, что координаты выявленных систем оперативно передаются ударным расчетам, которые применяют FPV-дроны и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами. Он подчеркнул, что ликвидация терминалов позволила нарушить интернет-соединение ВСУ и лишить украинские формирования устойчивой связи с командованием на данном направлении.