Расчеты "Севера" уничтожили блиндаж ВСУ в Сумской области

КУРСК, 5 июл – РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили оборудованный и предназначенный для размещения личного состава и огневых средств блиндаж ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным Тезка.

"Заметили характерный бугор с маскировочной сетью и свежими следами, которых раньше там не было. Снизились — увидели вход в блиндаж, накат из бревен и несколько стрелковых ячеек рядом. Подняли FPV-дрон, залетели прямо во входную группу. Попадание точное. Цель уничтожена", — сообщил агентству оператор расчета БПС с позывным Тезка.