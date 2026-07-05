Рейтинг@Mail.ru
Расчеты "Севера" уничтожили блиндаж ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 05.07.2026
Расчеты "Севера" уничтожили блиндаж ВСУ в Сумской области

Российские БПЛА уничтожили блиндаж ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили блиндаж ВСУ в Сумской области.
  • Обнаружение блиндажа произошло благодаря характерному бугру с маскировочной сетью и свежим следам, которые заметили операторы БПЛА.
КУРСК, 5 июл – РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили оборудованный и предназначенный для размещения личного состава и огневых средств блиндаж ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным Тезка.
"Заметили характерный бугор с маскировочной сетью и свежими следами, которых раньше там не было. Снизились — увидели вход в блиндаж, накат из бревен и несколько стрелковых ячеек рядом. Подняли FPV-дрон, залетели прямо во входную группу. Попадание точное. Цель уничтожена", — сообщил агентству оператор расчета БПС с позывным Тезка.
Он отметил, что средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала