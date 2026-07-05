Расчеты "Севера" уничтожили блиндаж ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили блиндаж ВСУ в Сумской области.
- Обнаружение блиндажа произошло благодаря характерному бугру с маскировочной сетью и свежим следам, которые заметили операторы БПЛА.
КУРСК, 5 июл – РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили оборудованный и предназначенный для размещения личного состава и огневых средств блиндаж ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным Тезка.
"Заметили характерный бугор с маскировочной сетью и свежими следами, которых раньше там не было. Снизились — увидели вход в блиндаж, накат из бревен и несколько стрелковых ячеек рядом. Подняли FPV-дрон, залетели прямо во входную группу. Попадание точное. Цель уничтожена", — сообщил агентству оператор расчета БПС с позывным Тезка.
Он отметил, что средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи.
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