В Ростовской области ПВО ночью уничтожила ракеты и БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минувшей ночью в Ростовской области отразили атаку украинских ракет и беспилотников.
- Их уничтожили в Ростове-на-Дону и четырех районах региона: Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском, Мясниковском.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Ростовской области система ПВО отразила украинскую воздушную атаку, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Уничтожены ракеты и БПЛА в городе Ростове-на-Дону и четырех районах области — Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском, Мясниковском", — написал он в канале на платформе "Макс".
По данным Минобороны, всего над российской территорией сбили 71 украинский дрон.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18