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На востоке Москвы появилась двойная радуга - РИА Новости, 05.07.2026
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Наука
 
19:44 05.07.2026
На востоке Москвы появилась двойная радуга

РИА Новости: на востоке Москвы в воскресенье вечером появилась двойная радуга

© РИА НовостиДвойная радуга на востоке Москвы
Двойная радуга на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости
Двойная радуга на востоке Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На востоке Москвы в воскресенье вечером появилась двойная радуга.
  • Ее можно было наблюдать в районе Вешняки, недалеко от Кусковского лесопарка.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Двойная радуга раскинулась на востоке Москвы в воскресенье вечером, передает корреспондент РИА Новости.
Красивому природному явлению предшествовал небольшой дождь, при котором светило солнце. Радугу можно было наблюдать в районе Вешняки неподалеку от Кусковского лесопарка.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в столице в воскресенье ожидается кратковременный дождь.
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