На востоке Москвы появилась двойная радуга

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Двойная радуга раскинулась на востоке Москвы в воскресенье вечером, передает корреспондент РИА Новости.

Красивому природному явлению предшествовал небольшой дождь, при котором светило солнце. Радугу можно было наблюдать в районе Вешняки неподалеку от Кусковского лесопарка.