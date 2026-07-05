На востоке Москвы появилась двойная радуга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На востоке Москвы в воскресенье вечером появилась двойная радуга.
- Ее можно было наблюдать в районе Вешняки, недалеко от Кусковского лесопарка.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Двойная радуга раскинулась на востоке Москвы в воскресенье вечером, передает корреспондент РИА Новости.
Красивому природному явлению предшествовал небольшой дождь, при котором светило солнце. Радугу можно было наблюдать в районе Вешняки неподалеку от Кусковского лесопарка.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в столице в воскресенье ожидается кратковременный дождь.
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