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ПВО ночью сбила 71 украинский БПЛА - РИА Новости, 05.07.2026
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07:42 05.07.2026 (обновлено: 07:45 05.07.2026)
ПВО ночью сбила 71 украинский БПЛА

Силы ПВО ночью сбили 71 украинский беспилотник

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами.
  • Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 4 июля текущего года до 07.00 мск 5 июля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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