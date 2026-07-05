ПВО уничтожила два БПЛА ВСУ в Тульской области

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.