ПВО уничтожила два БПЛА ВСУ в Тульской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Тульской области.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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