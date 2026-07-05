В Тульской области уничтожили еще пять беспилотников ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ в Тульской области.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили веще пять беспилотников ВСУ в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.