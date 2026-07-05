Путин и Иванов были больше чем сослуживцами, заявил Песков

"Он всегда занимал весьма и весьма ответственные должности. Самоотверженно работал на каждой должности, не жалея себя. Я лично был этому свидетелем на протяжении больше чем 20 лет. Это тоже огромная часть моей жизни. И, конечно, для всех нас, и главное - для президента Путина в личном плане это большая утрата", - сказал Песков.