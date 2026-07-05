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Путин и Иванов были больше чем сослуживцами, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2026
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13:26 05.07.2026
Путин и Иванов были больше чем сослуживцами, заявил Песков

Песков: Путин и Иванов были близкими соратниками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве
Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Сергей Иванов были близкими соратниками.
  • Бывший министр обороны России скончался 26 июня в возрасте 73 лет и был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и ушедший из жизни Сергей Иванов были больше чем сослуживцы, они были близкими соратниками, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Его похоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве.
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"Они (Путин и Иванов - ред.) были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками", - рассказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента отметил, что Иванов прошел с Путиным долгий путь. В разное время он занимал посты министра обороны, вице-премьера, был руководителем администрации президента.
"Он всегда занимал весьма и весьма ответственные должности. Самоотверженно работал на каждой должности, не жалея себя. Я лично был этому свидетелем на протяжении больше чем 20 лет. Это тоже огромная часть моей жизни. И, конечно, для всех нас, и главное - для президента Путина в личном плане это большая утрата", - сказал Песков.
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