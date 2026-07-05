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Путин назвал задачи для отрасли морского и речного транспорта - РИА Новости, 05.07.2026
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09:09 05.07.2026 (обновлено: 09:25 05.07.2026)
Путин назвал задачи для отрасли морского и речного транспорта

Путин: перед отраслью водного транспорта стоит задача обновления флота

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного транспорта с профессиональным праздником.
  • В телеграмме президент отметил, что перед отраслью стоят серьезные задачи, такие как обновление флота, модернизация портовой инфраструктуры и внедрение современных технологий.
  • Путин подчеркнул важность водного транспорта для социально-экономического развития России и укрепления технологического суверенитета страны.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного транспорта с профессиональным праздником и отметил, что перед отраслью стоят серьезные, востребованные временем задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота... Сегодня, в условиях непростых вызовов, перед отраслью стоят серьезные, востребованные временем задачи", - говорится в тексте телеграммы.
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По словам главы государства, в числе вызовов - продолжение обновления флота, модернизация портовой инфраструктуры, выстраивание устойчивых логистических маршрутов и международных транспортных коридоров, широкое внедрение современных технологий судоходства.
Путин отметил, что водный транспорт по праву считается важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы России, служит социально-экономическому развитию страны, наращиванию межрегиональных и международных связей, надежно обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки.
"Уверен, компетентность, приверженность трудовым традициям предшественников, глубокое понимание значимости своей работы и впредь будут помогать вам успешно воплощать в жизнь намеченные планы и масштабные проекты, способствовать укреплению транспортного, технологического суверенитета страны", - добавил президент.
Он также пожелал работникам новых достижений и всего самого доброго.
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