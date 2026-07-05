Путин назвал задачи для отрасли морского и речного транспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного транспорта с профессиональным праздником.
- В телеграмме президент отметил, что перед отраслью стоят серьезные задачи, такие как обновление флота, модернизация портовой инфраструктуры и внедрение современных технологий.
- Путин подчеркнул важность водного транспорта для социально-экономического развития России и укрепления технологического суверенитета страны.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного транспорта с профессиональным праздником и отметил, что перед отраслью стоят серьезные, востребованные временем задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота... Сегодня, в условиях непростых вызовов, перед отраслью стоят серьезные, востребованные временем задачи", - говорится в тексте телеграммы.
По словам главы государства, в числе вызовов - продолжение обновления флота, модернизация портовой инфраструктуры, выстраивание устойчивых логистических маршрутов и международных транспортных коридоров, широкое внедрение современных технологий судоходства.
"Уверен, компетентность, приверженность трудовым традициям предшественников, глубокое понимание значимости своей работы и впредь будут помогать вам успешно воплощать в жизнь намеченные планы и масштабные проекты, способствовать укреплению транспортного, технологического суверенитета страны", - добавил президент.
Он также пожелал работникам новых достижений и всего самого доброго.