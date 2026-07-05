Путин и Трамп вновь созвонились спустя 20 дней после предыдущего разговора

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу вновь созвонились спустя 20 дней после их предыдущего разговора, нынешняя телефонная беседа стала 14-й по счету с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году, подсчитал корреспондент РИА Новости.

Субботний телефонный разговор Путина и Трампа стал четвертым в этом году, до этого лидеры созванивались 9 марта, 29 апреля и 14 июня. А в целом за полтора года с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году лидеры РФ и США провели 14 телефонных разговоров. В прошлом году они общались по телефону 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 июня, 14 июня, 3 июля, 19 августа, 16 октября, 28 декабря и 29 декабря.