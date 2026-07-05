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Путин и Трамп вновь созвонились спустя 20 дней после предыдущего разговора - РИА Новости, 05.07.2026
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00:47 05.07.2026
Путин и Трамп вновь созвонились спустя 20 дней после предыдущего разговора

Путин провел 14-й разговор с Трампом с момента его возвращения в Белый дом

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 14-ю телефонную беседу с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году.
  • В прошлый раз Путин поздравил Трампа с днем рождения и обсудил с ним двусторонние отношения России и США, ключевые темы международной повестки, конфликт на Украине.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу вновь созвонились спустя 20 дней после их предыдущего разговора, нынешняя телефонная беседа стала 14-й по счету с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Прошлый разговор президентов России и США состоялся менее трех недель назад - 14 июня. Путин тогда поздравил Трампа с днем рождения, американскому лидеру в тот день исполнилось 80 лет. Кроме того, они обсудили двусторонние отношения России и США, ключевые темы международной повестки, конфликт на Украине.
Субботний телефонный разговор Путина и Трампа стал четвертым в этом году, до этого лидеры созванивались 9 марта, 29 апреля и 14 июня. А в целом за полтора года с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году лидеры РФ и США провели 14 телефонных разговоров. В прошлом году они общались по телефону 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 июня, 14 июня, 3 июля, 19 августа, 16 октября, 28 декабря и 29 декабря.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Телефонный разговор Путина и Трампа стал десятым с начала года
29 декабря 2025, 19:07
 
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