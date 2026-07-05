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В Турции прошли демонстрации против саммита НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ В Турции прошли демонстрации против проведения саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля.

В Стамбуле акции протеста состоялись в районах Таксим и Ускюдар, где выступили активисты различных партий и организаций.

Демонстрации также прошли в Анкаре, Измире, Самсуне, Чанаккале и других городах, при этом в Анкаре полиция задержала нескольких активистов.

СТАМБУЛ, 5 июл - РИА Новости. Демонстрации против проведения саммита НАТО, запланированного на 7-8 июля в Анкаре, состоялись в воскресенье в Стамбуле и ряде других городов Турции, передает корреспондент РИА Новости.

Стамбуле в воскресенье прошли одновременно две масштабных демонстрации и шествия - в районе Таксим в европейской части города и в Ускюдаре в азиатской.

На Таксиме демонстрацию провели активисты Турецкой коммунистической партии (TKP).

В Ускюдаре выступили против саммита активисты Ассоциации турецкой молодежи, партии Vatan и ряда других.

Демонстранты шли с плакатами, призывающими к выходу Турции из НАТО и недопущению использования альянсом военных баз в стране, также участники проклинали империализм.

Демонстрации против саммита НАТО также проходят в Анкаре, Измире, Самсуне, Чанаккале и других городах, в Анкаре полиция задержала нескольких активистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Турецкой коммунистической партии.