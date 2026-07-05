Названы вакансии, которые стали чаще искать зумеры в России

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом полугодии 2026 года зумеры в России чаще всего искали работу инженера, электрика и администратора.

Среди самых востребованных специальностей у молодежи 18–24 лет оказались инженер-механик, инженер производственно-технического отдела и администратор.

Вырос спрос со стороны зумеров на позиции электрика, садовника, специалиста по продажам, сантехника, повара, флориста и продавца-консультанта.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Зумеры в России в январе-июне текущего года чаще всего искали работу инженера, электрика и администратора, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Работы".

Аналитики проанализировали данные платформы за первое полугодие 2026 года и сравнили их с аналогичным периодом 2025 года.

Так, молодежь в возрасте 18-24 лет в первом полугодии стала в 2,3 раза чаще размещать резюме инженера-механика. Молодые специалисты, работая на этой позиции, рассчитывали получать в среднем 113 600 рублей в месяц.

Также зумеры стали вдвое чаще размешать резюме по специальности инженера производственно-технического отдела — того, кто разрабатывает техдокументацию и занимается планированием производственных мощностей. Средние зарплатные ожидания составили 106 050 рублей в месяц.

Третьей самой востребованной специальностью у российской молодежи стало администрирование. Зумеры стали размещать резюме на позицию администратора почти вдвое чаще, а ожидаемый уровень дохода составил 54 850 рублей в месяц.

В первом полугодии почти вдвое вырос спрос со стороны зумеров на позиции электрика и садовника. Средние зарплатные ожидания на эти специальности составили 91 170 рублей в месяц и 53 100 рублей в месяц.

Помимо этого, в 1,9 раза вырос "зумерский" спрос на позиции специалиста по продажам (ожидаемая зарплата - 44 500 рублей в месяц), сантехника (91 750 рублей в месяц) и повара (65 530 рублей в месяц).

Зумеры также стали в 1,8 раза чаще размещать резюме на должность флориста, ожидая получать примерно 50 000 рублей в месяц, и продавца консультанта с зарплатой в 50 750 рублей в месяц.

"Молодежь сегодня рассматривает широкий спектр карьерных возможностей: от инженерно-технических специальностей до сферы услуг и общественного питания", - прокомментировал директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.