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В заповеднике "Аскания-Нова" ликвидировали пожар, возникший из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 05.07.2026
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В заповеднике "Аскания-Нова" ликвидировали пожар, возникший из-за атаки ВСУ

В заповеднике "Аскания-Нова" ликвидировали возникший из-за атаки ВСУ пожар

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Сотрудник МЧС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в биосферном степном заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области, возникший из-за атаки беспилотника ВСУ, ликвидирован.
  • Заповедник закупает новую технику для борьбы с пожарами, часть которой уже прибыла и используется.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Пожар в старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, возникший из-за атаки беспилотника ВСУ, ликвидирован, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.
Новый пожар вспыхнул 4 июля. До этого общая площадь пожаров в заповеднике, возникших из-за атак ВСУ за последнюю неделю, составила около 2100 гектаров, огнем уничтожены редкие виды флоры и фауны, в том числе краснокнижные, сообщал ранее директор.
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"Пожар ликвидирован", - сказал Мещеряков агентству в воскресенье.
При этом, по его словам, заповедник закупает по федеральной субсидии новую технику для борьбы с пожарами.
"Часть техники уже прибыла в заповедник и используется в борьбе с пожарами", - сказал директор.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
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