В заповеднике "Аскания-Нова" ликвидировали пожар, возникший из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожар в биосферном степном заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области, возникший из-за атаки беспилотника ВСУ, ликвидирован.

Заповедник закупает новую технику для борьбы с пожарами, часть которой уже прибыла и используется.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Пожар в старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, возникший из-за атаки беспилотника ВСУ, ликвидирован, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.

Новый пожар вспыхнул 4 июля. До этого общая площадь пожаров в заповеднике, возникших из-за атак ВСУ за последнюю неделю, составила около 2100 гектаров, огнем уничтожены редкие виды флоры и фауны, в том числе краснокнижные, сообщал ранее директор.

"Пожар ликвидирован", - сказал Мещеряков агентству в воскресенье.

При этом, по его словам, заповедник закупает по федеральной субсидии новую технику для борьбы с пожарами.

"Часть техники уже прибыла в заповедник и используется в борьбе с пожарами", - сказал директор.