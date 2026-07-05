В заповеднике "Аскания-Нова" ликвидировали пожар, возникший из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в биосферном степном заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области, возникший из-за атаки беспилотника ВСУ, ликвидирован.
- Заповедник закупает новую технику для борьбы с пожарами, часть которой уже прибыла и используется.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Пожар в старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, возникший из-за атаки беспилотника ВСУ, ликвидирован, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.
Новый пожар вспыхнул 4 июля. До этого общая площадь пожаров в заповеднике, возникших из-за атак ВСУ за последнюю неделю, составила около 2100 гектаров, огнем уничтожены редкие виды флоры и фауны, в том числе краснокнижные, сообщал ранее директор.
"Пожар ликвидирован", - сказал Мещеряков агентству в воскресенье.
При этом, по его словам, заповедник закупает по федеральной субсидии новую технику для борьбы с пожарами.
"Часть техники уже прибыла в заповедник и используется в борьбе с пожарами", - сказал директор.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
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