Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Польши пообещал рассекретить информацию о вооружении, переданном Киеву с 2022 года.

Вице-спикер сейма ранее заявил, что правительство втайне передало Украине снаряды, предназначавшиеся для собственных нужд.

ВАРШАВА, 5 июл — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал рассекретить информацию о всем вооружении, переданном Киеву с 2022 года.

"После консультации с премьер-министром Дональдом Туском , сохраняя ответственность в отношении общественного мнения, в соответствии с законодательством, я поручил рассекретить все пожертвования Украине", — написал он в соцсети Х

Он также напомнил, что поставки военной техники и вооружения начало предыдущее правительство, сформированное ныне оппозиционной партией "Право и справедливость", а военное ведомство тогда возглавлял Мариуш Блащак. При этом, по его словам, о каждой безвозмездной передаче вооружения были информированы главы государства — ранее Анджей Дуда, а теперь Кароль Навроцкий.

Сомнения на этот счет высказывал глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. Он предположил, что кабинет министров мог одобрить поставку ракет для ЗРК Patriot, минуя согласие Навроцкого.

Накануне вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что правительство втайне передало эти снаряды Украине, хотя они предназначались для собственных нужд. Он призвал депутатов принять закон, который запретит передачу вооружения за границу без согласия парламента.

В свою очередь, глава Бюро международной политики Канцелярии президента страны Марчин Пшидач заявил, что Варшава однажды уступила Киеву очередь на покупку таких боеприпасов в США.