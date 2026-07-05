Польша отдала Украине ракеты для ЗРК Patriot, заявили в сейме

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"Мы уступили свою очередь. По моим сведениям, (польское правительство - ред.) даже уступило очередь на американских заводах. В том смысле, что американцы производят эти ракеты, известно, что есть большая длинная очередь, нужно очень долго ждать, чтобы такие системы были изготовлены. Мы были выше в очереди, украинцы были позади нас, и правительство уступило Украине свое место, так что поляки будут ждать дольше", - сказал Пшидач.