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Польша отдала Украине ракеты для ЗРК Patriot, заявили в сейме - РИА Новости, 05.07.2026
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16:59 05.07.2026
Польша отдала Украине ракеты для ЗРК Patriot, заявили в сейме

Босак: Польша отдала Украине ракеты к Patriot и уступила очередь на заводах США

© U.S. ArmyЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© U.S. Army
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша отдала Украине ракеты для ЗРК Patriot.
  • Польша уступила Украине свою очередь на покупку ракет ЗРК Patriot на американских заводах.
  • Список передаваемого Украине вооружения является закрытым.
ВАРШАВА, 5 июл – РИА Новости. Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot и уступила очередь на американских заводах, сообщил вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак.
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"В марте, в тайне от сейма, правительство отдало Украине дорогие и труднодоступные для приобретения ракеты-перехватчики для систем Patriot. Они были куплены Польшей у США для создания многослойной системы противовоздушной обороны, о которой вы много лет слышите в СМИ, и которая до сих пор не завершена", - написал Босак на платформе Х.
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В свою очередь глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач также заявил журналистам, что "очень вероятно" то, что польское правительство весной передавало Украине ракеты для ЗРК Patriot.
Кроме того, он проинформировал, что Польша в свое время уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.
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"Мы уступили свою очередь. По моим сведениям, (польское правительство - ред.) даже уступило очередь на американских заводах. В том смысле, что американцы производят эти ракеты, известно, что есть большая длинная очередь, нужно очень долго ждать, чтобы такие системы были изготовлены. Мы были выше в очереди, украинцы были позади нас, и правительство уступило Украине свое место, так что поляки будут ждать дольше", - сказал Пшидач.
При этом заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик, комментируя данную информацию, заявил журналистам, что список передаваемого Украине вооружения "является закрытым".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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