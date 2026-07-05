Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что публикацию о якобы намерении России нанести удар по Польше выпустили с целью смягчить напряженность между Варшавой и Киевом.
- Джонсон считает попытку загладить скандал между Польшей и Украиной провальной.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Публикацию о якобы намерении России нанести удар по Польше выпустили с целью смягчить напряженность между Варшавой и Киевом, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.
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"Этот новостной сюжет был слит в рамках информационной операции, чтобы попытаться вызвать в Польше сочувствие к украинцам",— заявил он.
Джонсон отметил, что поляки все равно не простят украинцам совершенные против них злодеяния, и назвал попытку загладить скандал между двумя странами провальной.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщения СМИ о якобы возможном ударе по Польше несоответствующими действительности.
В пятницу британское издание Telegraph сообщило, что польские власти якобы получили предупреждение от Соединенных Штатов о планах Москвы устроить "вооруженную провокацию", чтобы проверить "решимость НАТО".