Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал Польшу не превращаться в предсказателя апокалипсиса - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 05.07.2026
Песков призвал Польшу не превращаться в предсказателя апокалипсиса

Песков призвал Польшу задуматься из-за изготовления дронов для Украины

© AP Photo / Seth Wenig Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что властям территорий Польши, на которых расположены предприятия по созданию дронов для атаки России и ее военных, имеет смысл задуматься об этом.
  • Песков напомнил о публикации Минобороны РФ списка предприятий, производящих дроны, с указанием их географического расположения в странах Европы.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Властям территорий Польши, на которых расположены предприятия по созданию дронов для атаки России и ее военных, имеет смысл подумать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он напомнил о публикации Минобороны РФ списка таких предприятий с перечнем мест географического расположения по многим странам Европы.
"Я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя апокалипсиса, но то, что это происходит на территории Польши, это просто чистая констатация", - добавил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Киев создает информационную видимость для своих кураторов, заявил Песков
Вчера, 13:13
 
В миреПольшаРоссияЕвропаДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала