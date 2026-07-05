Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что властям территорий Польши, на которых расположены предприятия по созданию дронов для атаки России и ее военных, имеет смысл задуматься об этом.
- Песков напомнил о публикации Минобороны РФ списка предприятий, производящих дроны, с указанием их географического расположения в странах Европы.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Властям территорий Польши, на которых расположены предприятия по созданию дронов для атаки России и ее военных, имеет смысл подумать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил о публикации Минобороны РФ списка таких предприятий с перечнем мест географического расположения по многим странам Европы.
"Я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя апокалипсиса, но то, что это происходит на территории Польши, это просто чистая констатация", - добавил Песков.