Песков призвал Польшу не превращаться в предсказателя апокалипсиса

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Властям территорий Польши, на которых расположены предприятия по созданию дронов для атаки России и ее военных, имеет смысл подумать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил о публикации Минобороны РФ списка таких предприятий с перечнем мест географического расположения по многим странам Европы.

"Я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя апокалипсиса, но то, что это происходит на территории Польши, это просто чистая констатация", - добавил Песков.