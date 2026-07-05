Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что правительство могло тайно передать ракеты Patriot Украине.
- Босак призвал принять закон, запрещающий передачу польского оружия за границу без согласия парламента.
- По словам главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, передачу ракет могло одобрить правительство, минуя согласие польского лидера Кароля Навроцкого.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Польское правительство могло тайно передать дальнобойные ракеты Patriot Украине, заявил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак в эфире Kanał Zero.
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"У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно от парламента, отправило на Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал", — сказал он.
Босак призвал депутатов сейма принять закон, который запретит передачу любого польского оружия за границу без согласия парламента.
По словам главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, передачу ракет могло одобрить правительство, минуя согласие польского лидера Кароля Навроцкого.
"Думаю, стоит упомянуть случай с МиГами. Там была похожая ситуация, когда президента не проинформировали об этом", — заявил Богуцкий в интервью изданию Polsat News.
В июне газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.