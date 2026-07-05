Рейтинг@Mail.ru
В Польше разгорелся скандал из-за тайных поставок ракет Киеву - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 05.07.2026 (обновлено: 10:12 05.07.2026)
В Польше разгорелся скандал из-за тайных поставок ракет Киеву

Вице-спикер сейма Босак: Польша могла тайно передать Украине ракеты Patriot

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что правительство могло тайно передать ракеты Patriot Украине.
  • Босак призвал принять закон, запрещающий передачу польского оружия за границу без согласия парламента.
  • По словам главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, передачу ракет могло одобрить правительство, минуя согласие польского лидера Кароля Навроцкого.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Польское правительство могло тайно передать дальнобойные ракеты Patriot Украине, заявил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак в эфире Kanał Zero.
«

"У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно от парламента, отправило на Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал", — сказал он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Конфликт с Польшей может плохо закончится для Зеленского, считает политолог
3 июля, 08:15
Босак призвал депутатов сейма принять закон, который запретит передачу любого польского оружия за границу без согласия парламента.
По словам главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, передачу ракет могло одобрить правительство, минуя согласие польского лидера Кароля Навроцкого.
"Думаю, стоит упомянуть случай с МиГами. Там была похожая ситуация, когда президента не проинформировали об этом", — заявил Богуцкий в интервью изданию Polsat News.
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
СМИ: Польша спишет МиГ-29, которые решила не отдавать Киеву
3 июля, 10:53
В июне газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Глава МВД Польши рассказал, чего страна ожидает от Украины
2 июля, 14:48
 
В миреУкраинаПольшаКиевКшиштоф БосакКароль НавроцкийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала