Рейтинг@Mail.ru
ВС России создают полосу безопасности из-за агрессии Киева, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 05.07.2026
ВС России создают полосу безопасности из-за агрессии Киева, заявил Песков

Песков: ВС России создают полосу безопасности из-за агрессивной сущности Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что Вооруженные силы РФ создают полосу безопасности из-за агрессивной сущности киевского режима.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ создают полосу безопасности из-за агрессивной сущности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ значительно расширили полосу безопасности.
"Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности, или буферную зону", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что новая полоса безопасности на Украине пройдет по территориям Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Вернувшийся из плена ВСУ житель Курской области рассказал о пытках в тюрьме
Вчера, 12:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала