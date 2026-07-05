Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что Вооруженные силы РФ создают полосу безопасности из-за агрессивной сущности киевского режима.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ создают полосу безопасности из-за агрессивной сущности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ значительно расширили полосу безопасности.
"Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности, или буферную зону", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что новая полоса безопасности на Украине пройдет по территориям Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.