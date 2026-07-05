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Полиция допросила сына Ермолаева, пострадавшего при покушении в Монако - РИА Новости, 05.07.2026
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21:58 05.07.2026
Полиция допросила сына Ермолаева, пострадавшего при покушении в Монако

Полиция допросила сына олигарха Ермолаева, пострадавшего при покушении в Монако

© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Монако допросила сына украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в рамках расследования покушения.
  • Информация, полученная в ходе допроса подростка, была признана следователями интересной, но не связана с опознанием подозреваемой.
  • Правоохранители продолжают разыскивать возможную исполнительницу покушения, гражданку Украины Анастасию Березовскую.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полиция допросила сына украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в рамках расследования покушения в Монако, в результате которого оба пострадали и были госпитализированы, сообщает газета Nice-Matin.
"На сегодняшний день только 13-летний сын олигарха Вадима Ермолаева и (его спутницы - ред.) Анны Насобиной был допрошен", - пишет издание.
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По данным газеты, следователи посчитали информацию, полученную в ходе допроса подростка во Франции, "интересной", при этом она касалась вопроса, не связанного с опознанием подозреваемой в покушении.
Газета отмечает, что правоохранители все еще разыскивают возможную исполнительницу покушения, гражданку Украины Анастасию Березовскую.
Nice-Matin указывает, что в Монако дело о покушении на Ермолаева расследуется по статьям о покушении, установке взрывного устройства в общественном месте в преступных целях, а также о преступном сговоре.
Ранее газета Nice-Matin сообщала, что пострадавший в результате покушения в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев вышел из комы.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
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