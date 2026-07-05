Полиция допросила сына Ермолаева, пострадавшего при покушении в Монако

Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

© Фото : соцсети Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Монако допросила сына украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в рамках расследования покушения.

Информация, полученная в ходе допроса подростка, была признана следователями интересной, но не связана с опознанием подозреваемой.

Правоохранители продолжают разыскивать возможную исполнительницу покушения, гражданку Украины Анастасию Березовскую.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полиция допросила сына украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в рамках расследования покушения в Монако, в результате которого оба пострадали и были госпитализированы, сообщает газета Полиция допросила сына украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в рамках расследования покушения в Монако, в результате которого оба пострадали и были госпитализированы, сообщает газета Nice-Matin

"На сегодняшний день только 13-летний сын олигарха Вадима Ермолаева и (его спутницы - ред.) Анны Насобиной был допрошен", - пишет издание.

По данным газеты, следователи посчитали информацию, полученную в ходе допроса подростка во Франции , "интересной", при этом она касалась вопроса, не связанного с опознанием подозреваемой в покушении.

Газета отмечает, что правоохранители все еще разыскивают возможную исполнительницу покушения, гражданку Украины Анастасию Березовскую.

Nice-Matin указывает, что в Монако дело о покушении на Ермолаева расследуется по статьям о покушении, установке взрывного устройства в общественном месте в преступных целях, а также о преступном сговоре.

Ранее газета Nice-Matin сообщала, что пострадавший в результате покушения в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев вышел из комы.