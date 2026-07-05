Названо число разрешенных для купания пляжей в Подмосковье

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На территории Подмосковья доступны 40 оборудованных пляжей и 24 места отдыха у воды, самые популярные из них находятся в Красногорске, Химках, Богородском и Балашихе, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Московской области.

Кроме того, на территории области находятся свыше 130 отелей, санаториев и глэмпингов, расположенных на водных объектах и имеющих свои зоны отдыха у воды, а также более 50 коммерческих пляжей и зон отдыха.