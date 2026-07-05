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Названо число разрешенных для купания пляжей в Подмосковье - РИА Новости, 05.07.2026
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08:16 05.07.2026
Названо число разрешенных для купания пляжей в Подмосковье

В Подмосковье доступны 40 оборудованных пляжей и 24 места отдыха у воды

© Фото : Правительство Московской областиПляж в Подмосковье
Пляж в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Правительство Московской области
Пляж в Подмосковье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московской области доступно 40 оборудованных пляжей и 24 места отдыха у воды.
  • Самые популярные места отдыха у воды находятся в Красногорске, Химках, Богородском и Балашихе.
  • В Подмосковье также расположены свыше 130 отелей, санаториев и глэмпингов с зонами отдыха у воды, а также более 50 коммерческих пляжей и зон отдыха.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На территории Подмосковья доступны 40 оборудованных пляжей и 24 места отдыха у воды, самые популярные из них находятся в Красногорске, Химках, Богородском и Балашихе, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Московской области.
"На текущий момент в Московской области оборудовано 40 пляжей и 24 места отдыха у воды, из которых расположены на территории парков и лесопарков 18 пляжей и 18 мест отдыха", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, наиболее популярные у жителей и гостей Подмосковья пляжи находятся на набережной реки Синички и в Живописной бухте в Красногорске, в парке "Липовая аллея" в Богородском и в парке "Авангард" в Электростали. Наиболее популярными зонами отдыха у воды считаются: парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках, парк "Солнечная" в Балашихе и парк "Взлет" в Домодедово.
Кроме того, на территории области находятся свыше 130 отелей, санаториев и глэмпингов, расположенных на водных объектах и имеющих свои зоны отдыха у воды, а также более 50 коммерческих пляжей и зон отдыха.
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