Названо число разрешенных для купания пляжей в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Московской области доступно 40 оборудованных пляжей и 24 места отдыха у воды.
- Самые популярные места отдыха у воды находятся в Красногорске, Химках, Богородском и Балашихе.
- В Подмосковье также расположены свыше 130 отелей, санаториев и глэмпингов с зонами отдыха у воды, а также более 50 коммерческих пляжей и зон отдыха.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На территории Подмосковья доступны 40 оборудованных пляжей и 24 места отдыха у воды, самые популярные из них находятся в Красногорске, Химках, Богородском и Балашихе, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Московской области.
"На текущий момент в Московской области оборудовано 40 пляжей и 24 места отдыха у воды, из которых расположены на территории парков и лесопарков 18 пляжей и 18 мест отдыха", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, наиболее популярные у жителей и гостей Подмосковья пляжи находятся на набережной реки Синички и в Живописной бухте в Красногорске, в парке "Липовая аллея" в Богородском и в парке "Авангард" в Электростали. Наиболее популярными зонами отдыха у воды считаются: парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках, парк "Солнечная" в Балашихе и парк "Взлет" в Домодедово.
Кроме того, на территории области находятся свыше 130 отелей, санаториев и глэмпингов, расположенных на водных объектах и имеющих свои зоны отдыха у воды, а также более 50 коммерческих пляжей и зон отдыха.