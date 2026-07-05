На Бруклинском мосту в Нью-Йорке вспыхнуло пламя

"Пламя вспыхнуло на Бруклинском мосту, когда с него запускали фейерверки в рамках праздничного шоу... приуроченного к 4 июля и проходившего над Ист-Ривер... Два других участка также, судя по всему, горели, когда пиротехнику запускали с этого пролета моста", — говорится в публикации газеты.