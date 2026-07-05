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На Бруклинском мосту в Нью-Йорке вспыхнуло пламя - РИА Новости, 05.07.2026
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05:48 05.07.2026 (обновлено: 08:40 05.07.2026)
На Бруклинском мосту в Нью-Йорке вспыхнуло пламя

NYP: на Бруклинском мосту из-за салютов в День независимости США вспыхнуло пламя

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Бруклинском мосту в Нью-Йорке вспыхнуло пламя из-за запущенных с конструкции салютов во время празднования Дня независимости США.
  • Возгорания потухли в течение минуты, но на текущий момент неясно, какой ущерб получила конструкция.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пламя вспыхнуло на участке Бруклинского моста в Нью-Йорке из-за запущенных с конструкции салютов во время празднования Дня независимости США, сообщает газета New York Post.
"Пламя вспыхнуло на Бруклинском мосту, когда с него запускали фейерверки в рамках праздничного шоу... приуроченного к 4 июля и проходившего над Ист-Ривер... Два других участка также, судя по всему, горели, когда пиротехнику запускали с этого пролета моста", — говорится в публикации газеты.
Издание сообщает, что все возгорания потухли в течение минуты. На текущий момент неясно, какой ущерб получила конструкция.
На видео New York Post, опубликованном на YouTube-канале газеты, видно, как вокруг конструкции моста взрываются салюты, после чего ее небольшой участок охватывает огонь.
Соединенные Штаты 4 июля отмечали 250-летие своего основания, день которого традиционно празднуется в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии в 1776 году.
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