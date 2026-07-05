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Небензя прокомментировал ответ Гутерреша на письмо Лаврова о Буче - РИА Новости, 05.07.2026
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07:39 05.07.2026
Небензя прокомментировал ответ Гутерреша на письмо Лаврова о Буче

Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша на письмо Лаврова по Буче

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ответ генсекретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по ситуации в Буче издевательством и отпиской.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ответ генсекретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с вопросами по провокации киевского режима в Буче - издевательство и отписка, заявил РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Небензя в мае сообщал, что Лавров направил Гутеррешу письмо с вопросами по инсценировке в Буче, и Москва ждет четкие ответы, а не отписки.
"Последний ответ генсека по Буче - это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации", - сказал дипломат.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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В миреРоссияБучаМоскваСергей ЛавровАнтониу ГутеррешВасилий Небензя
 
 
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