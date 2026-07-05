Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ответ генсекретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по ситуации в Буче издевательством и отпиской.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ответ генсекретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с вопросами по провокации киевского режима в Буче - издевательство и отписка, заявил РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя в мае сообщал, что Лавров направил Гутеррешу письмо с вопросами по инсценировке в Буче, и Москва ждет четкие ответы, а не отписки.

"Последний ответ генсека по Буче - это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации", - сказал дипломат.