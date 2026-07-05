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На юге Франции произошел крупный лесной пожар - РИА Новости, 05.07.2026
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10:44 05.07.2026 (обновлено: 12:52 05.07.2026)
На юге Франции произошел крупный лесной пожар

На юге Франции лесной пожар охватил около тысячи гектаров

© REUTERS / Manon CruzЛиквидация лесного пожара на юге Франции
Ликвидация лесного пожара на юге Франции - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / Manon Cruz
Ликвидация лесного пожара на юге Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лесной пожар охватил около 1 тысячи гектаров во французском департаменте Восточные Пиренеи.
  • Для борьбы с пожаром задействованы более 580 пожарных, пострадавших нет.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лесной пожар охватил около 1 тысячи гектаров во французском департаменте Восточные Пиренеи, сообщает министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
"С вечера субботы наши силы гражданской безопасности полностью задействованы для борьбы с лесным пожаром в Восточных Пиренеях. Охвачено около 1 тысячи гектаров", - написал министр на своей странице в соцсети X в воскресенье.
По его словам, всю ночь в департаменте проводилась эвакуация семей, проживающих изолированно. На текущий момент пострадавших нет, добавил Нуньес. Префектура департамента сообщила на своей странице в X, что для борьбы с пожаром задействовано более 580 пожарных.
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