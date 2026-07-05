На юге Франции произошел крупный лесной пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лесной пожар охватил около 1 тысячи гектаров во французском департаменте Восточные Пиренеи.
- Для борьбы с пожаром задействованы более 580 пожарных, пострадавших нет.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лесной пожар охватил около 1 тысячи гектаров во французском департаменте Восточные Пиренеи, сообщает министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
"С вечера субботы наши силы гражданской безопасности полностью задействованы для борьбы с лесным пожаром в Восточных Пиренеях. Охвачено около 1 тысячи гектаров", - написал министр на своей странице в соцсети X в воскресенье.
По его словам, всю ночь в департаменте проводилась эвакуация семей, проживающих изолированно. На текущий момент пострадавших нет, добавил Нуньес. Префектура департамента сообщила на своей странице в X, что для борьбы с пожаром задействовано более 580 пожарных.