Песков заявил, что над Украиной висит угроза дезинтеграции

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Польша убеждена в том, что значительная часть территории Украины на самом деле польская, поэтому над Киевом висит угроза дезинтеграции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что исторически в Польше всегда было очень много рассудительных людей, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией.