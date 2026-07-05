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Песков заявил, что над Украиной висит угроза дезинтеграции - РИА Новости, 05.07.2026
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13:22 05.07.2026
Песков заявил, что над Украиной висит угроза дезинтеграции

Песков: над Украиной висит угроза дезинтеграции из-за Польши

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Польша считает значительную часть территории Украины своими землями.
  • По словам Пескова, это создает угрозу дезинтеграции для Украины.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Польша убеждена в том, что значительная часть территории Украины на самом деле польская, поэтому над Киевом висит угроза дезинтеграции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины - это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он отметил, что исторически в Польше всегда было очень много рассудительных людей, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией.
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