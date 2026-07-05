В Кремле надеются, что ЕС не обрушит перспективы переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине.
- Россия рассчитывает на посредничество США в мирных переговорах и надеется, что Евросоюзу не удастся окончательно обрушить перспективы этих переговоров.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Евросоюзу не удастся окончательно обрушить перспективы мирных переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он сообщил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине, рассчитывает в этом процессе на посредничество США.
"Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся", - подчеркнул Песков.