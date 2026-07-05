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В Кремле надеются, что ЕС не обрушит перспективы переговоров по Украине - РИА Новости, 05.07.2026
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13:19 05.07.2026
В Кремле надеются, что ЕС не обрушит перспективы переговоров по Украине

Песков: Россия рассчитывает, что ЕС не обрушит перспективы мирных переговоров

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине.
  • Россия рассчитывает на посредничество США в мирных переговорах и надеется, что Евросоюзу не удастся окончательно обрушить перспективы этих переговоров.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Евросоюзу не удастся окончательно обрушить перспективы мирных переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он сообщил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине, рассчитывает в этом процессе на посредничество США.
"Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся", - подчеркнул Песков.
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