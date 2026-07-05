Песков рассказал о контактах Москвы с Уиткоффом и Кушнером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контакты Москвы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером носят достаточно частый характер.
- В России спецпосланника и зятя американского лидера всегда будут рады видеть.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Контакты Москвы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером по имеющимся каналам действительно носят достаточно частый характер, их всегда будут рады видеть в РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты. Станут посвободнее – их всегда будут рады видеть в Москве", — сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.