Песков рассказал о контактах Москвы с Уиткоффом и Кушнером

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Контакты Москвы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером по имеющимся каналам действительно носят достаточно частый характер, их всегда будут рады видеть в РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.