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Песков рассказал о контактах Москвы с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 05.07.2026
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13:16 05.07.2026
Песков рассказал о контактах Москвы с Уиткоффом и Кушнером

Песков: контакты Уиткоффа и Кушнера носят достаточно частый характер

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контакты Москвы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером носят достаточно частый характер.
  • В России спецпосланника и зятя американского лидера всегда будут рады видеть.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Контакты Москвы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером по имеющимся каналам действительно носят достаточно частый характер, их всегда будут рады видеть в РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты. Станут посвободнее – их всегда будут рады видеть в Москве", — сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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В миреРоссияМоскваСШАДмитрий ПесковСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
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