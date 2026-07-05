Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков назвал публикации о возможном ударе по Польше ужастиками.
- СМИ сообщали, что польские власти якобы получили соответствующее предупреждение от США.
- Москва не раз заявляла, что нападать на страны НАТО нет никакого смысла.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщения СМИ о якобы возможном ударе по Польше несоответствующими действительности.
"Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации", — сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
В пятницу британское издание Telegraph сообщило, что польские власти якобы получили предупреждение от Соединенных Штатов о планах Москвы устроить "вооруженную провокацию", чтобы проверить "решимость НАТО".
Владимир Путин не раз подчеркивал, что у России нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла. Сам же альянс, напротив, проявляет беспрецедентную активность у западных границ: расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Президент отмечал, что Запад использует подобные лживые заявления для обоснования своей радикальной милитаризации. Он предупреждал, что в случае нападения Москва даст жесткий отпор.