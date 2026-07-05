Песков прокомментировал публикации о возможном ударе России по Польше

Владимир Путин не раз подчеркивал, что у России нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла. Сам же альянс, напротив, проявляет беспрецедентную активность у западных границ: расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".