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Песков прокомментировал публикации о возможном ударе России по Польше - РИА Новости, 05.07.2026
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13:14 05.07.2026 (обновлено: 18:38 05.07.2026)
Песков прокомментировал публикации о возможном ударе России по Польше

Песков назвал публикации о возможном ударе России по Польше ужастиками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков назвал публикации о возможном ударе по Польше ужастиками.
  • СМИ сообщали, что польские власти якобы получили соответствующее предупреждение от США.
  • Москва не раз заявляла, что нападать на страны НАТО нет никакого смысла.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщения СМИ о якобы возможном ударе по Польше несоответствующими действительности.
"Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации", — сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
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В пятницу британское издание Telegraph сообщило, что польские власти якобы получили предупреждение от Соединенных Штатов о планах Москвы устроить "вооруженную провокацию", чтобы проверить "решимость НАТО".
Владимир Путин не раз подчеркивал, что у России нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла. Сам же альянс, напротив, проявляет беспрецедентную активность у западных границ: расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Президент отмечал, что Запад использует подобные лживые заявления для обоснования своей радикальной милитаризации. Он предупреждал, что в случае нападения Москва даст жесткий отпор.
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