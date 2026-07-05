Спецоперация стала настоящей войной, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция продолжается как настоящая война.
- По словам Пескова, это происходит из-за поддержки Киева со стороны Берлина, Парижа, Гааги, Осло и Вашингтона.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается как настоящая война, потому что Киеву помогают Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он отметил, что в этих условиях Москва должна отдавать себе отчет в том, что киевский режим способен на все.