Спецоперация стала настоящей войной, заявил Песков

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается как настоящая война, потому что Киеву помогают Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в этих условиях Москва должна отдавать себе отчет в том, что киевский режим способен на все.