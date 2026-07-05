Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно, заявил Песков

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полоса безопасности на Украине создается планомерно, есть существенные результаты в продвижении российских войск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим.