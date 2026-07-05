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Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2026
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13:01 05.07.2026 (обновлено: 13:09 05.07.2026)
Создание полосы безопасности на Украине идет планомерно, заявил Песков

Песков: создание полосы безопасности на Украине идет планомерно, есть результаты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что полоса безопасности на Украине создается планомерно и есть существенные результаты в продвижении российских войск.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полоса безопасности на Украине создается планомерно, есть существенные результаты в продвижении российских войск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Она создается, создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим.
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