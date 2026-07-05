Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что полоса безопасности на Украине создается планомерно и есть существенные результаты в продвижении российских войск.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полоса безопасности на Украине создается планомерно, есть существенные результаты в продвижении российских войск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим.
Путин оценил значение зоны безопасности на Украине
3 июля, 23:41