Российские войска продвигаются в зоне СВО, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что войска РФ продвигаются в зоне СВО и достигают конкретных результатов.
- Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки, что президент РФ Владимир Путин назвал ключом к освобождению всей территории ДНР.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Войска РФ продвигаются в зоне СВО, идут планомерно, видны конкретные результаты, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наши войска продвигаются. Константиновка - это очень существенный рубеж, он является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнений, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретные результаты", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.