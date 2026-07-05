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Российские войска продвигаются в зоне СВО, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2026
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13:01 05.07.2026
Российские войска продвигаются в зоне СВО, заявил Песков

Песков: ВС России продвигаются в зоне СВО, видны конкретные результаты

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что войска РФ продвигаются в зоне СВО и достигают конкретных результатов.
  • Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки, что президент РФ Владимир Путин назвал ключом к освобождению всей территории ДНР.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Войска РФ продвигаются в зоне СВО, идут планомерно, видны конкретные результаты, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наши войска продвигаются. Константиновка - это очень существенный рубеж, он является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнений, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретные результаты", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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