Профессор рассказала о доплатах к пенсии в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2026 году неработающим пенсионерам, чей общий доход ниже прожиточного минимума в регионе, автоматически назначается федеральная или региональная доплата до 16 288 рублей.

После достижения 80 лет или установления инвалидности I группы фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается, а при наличии иждивенцев фиксированная выплата увеличивается на треть за каждого, но не более чем за троих.

За 15 лет работы на Крайнем Севере фиксированная часть пенсии увеличивается на 50%, а за 20 лет работы в приравненных местностях — на 30%.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пенсионеры в 2026 году могут рассчитывать на социальные доплаты до прожиточного минимума, надбавки за возраст, инвалидность и иждивенцев, выплаты за северный и сельский стаж, а также в ряде других случаев, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

"Если общий доход неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе, ему назначается федеральная или региональная доплата. В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. Такая доплата оформляется автоматически", - сказала Финогенова

Она уточнила, что пенсионерам также положены доплаты за возраст и состояние здоровья. Так, после достижения 80 лет или установления инвалидности I группы фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. Поскольку фиксированная часть страховой пенсии с этого года составляет 9 584,69 рублей, то после увеличения ее размер становится 19 169,38 рублей. Перерасчет также производится автоматически.

По словам профессора, если у пенсионера на содержании есть нетрудоспособные члены семьи, фиксированная выплата увеличивается на треть за каждого иждивенца, но не более чем за троих. Для получения надбавки необходимо обратиться в Социальный фонд РФ с заявлением и подтверждающими документами.

Кроме того, пояснила эксперт, за 15 лет работы на Крайнем Севере фиксированная часть пенсии увеличивается на 50%, а за 20 лет работы в приравненных местностях - на 30%. Выплата назначается автоматически и сохраняется при переезде.

"Еще одну меру поддержки - ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) - получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и другие льготники. Размер выплаты зависит от категории получателя. С февраля 2026 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 825,25 рубля", - отметила эксперт.