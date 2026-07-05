Россиянам объяснили, кому повысят пенсии с 1 августа

"Максимально за год работающему пенсионеру можно заработать не более трех баллов, а стоимость одного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля. В итоге максимальная прибавка к пенсии составит 470,28 рубля при зарплате не менее 68 975 рублей в месяц до вычета подоходного налога", — пояснила эксперт.

Работающим пенсионерам пересчитают пенсию автоматически — максимум прибавят 470 рублей. Накопительные пенсии проиндексируют на 17,3% — средняя выплата вырастет с 1 600 до 1 876 рублей. Тем, кому в июле исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную часть пенсии (с 9 584 до 19 169 рублей) и добавят надбавку за уход — 1 413 рублей. Бывшим летчикам и шахтерам пересчитают специальные доплаты — в среднем 30 тысяч и 6 тысяч рублей соответственно. Все повышения происходят автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно, заключила Киселева.