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Россиянам объяснили, кому повысят пенсии с 1 августа - РИА Новости, 05.07.2026
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03:18 05.07.2026
Россиянам объяснили, кому повысят пенсии с 1 августа

Киселева: пенсии в августе повысят 80-летним гражданам и работающим пенсионерам

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 августа 2026 года в России повысят пенсии нескольким категориям граждан: работающим пенсионерам, получателям накопительной пенсии, 80-летним пенсионерам, а также бывшим летчикам и шахтерам.
  • Работающим пенсионерам максимальная прибавка к пенсии составит 470,28 рубля при зарплате не менее 68 975 рублей в месяц до вычета подоходного налога.
  • Накопительные пенсии проиндексируют на 17,3%, а тем, кому в июле исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную часть пенсии и добавят надбавку за уход.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. С 1 августа 2026 года в России повысят пенсии сразу нескольким категориям граждан. Перерасчет коснется работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних пенсионеров, а также бывших летчиков и шахтеров. О том, кому и на сколько увеличат выплаты, агентству "Прайм" рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
"Максимально за год работающему пенсионеру можно заработать не более трех баллов, а стоимость одного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля. В итоге максимальная прибавка к пенсии составит 470,28 рубля при зарплате не менее 68 975 рублей в месяц до вычета подоходного налога", — пояснила эксперт.
Работающим пенсионерам пересчитают пенсию автоматически — максимум прибавят 470 рублей. Накопительные пенсии проиндексируют на 17,3% — средняя выплата вырастет с 1 600 до 1 876 рублей. Тем, кому в июле исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную часть пенсии (с 9 584 до 19 169 рублей) и добавят надбавку за уход — 1 413 рублей. Бывшим летчикам и шахтерам пересчитают специальные доплаты — в среднем 30 тысяч и 6 тысяч рублей соответственно. Все повышения происходят автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно, заключила Киселева.
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