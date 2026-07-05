Патрушев рассказал о развитии морского транспорта

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"Сегодня государство уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности российского морского транспорта на рынке морских перевозок, интенсификации освоения шельфовых месторождений, удовлетворению потребностей бизнеса в современной продукции отечественного судостроения, развитию внутренних водных путей, реализации проектов национальных и международных транспортных коридоров", - говорится в поздравлении.