Патрушев рассказал о развитии морского транспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российское государство уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности отечественного морского транспорта, заявил Патрушев.
- Он отметил, что президент России Владимир Путин ставит задачи по развитию морского транспорта на уровне, гарантирующем транспортную независимость и экономическую безопасность государства.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российское государство уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности отечественного морского транспорта, отметил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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"Сегодня государство уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности российского морского транспорта на рынке морских перевозок, интенсификации освоения шельфовых месторождений, удовлетворению потребностей бизнеса в современной продукции отечественного судостроения, развитию внутренних водных путей, реализации проектов национальных и международных транспортных коридоров", - говорится в поздравлении.
Президент России Владимир Путин ставит задачи по развитию морского транспорта страны на уровне, гарантирующем транспортную независимость и экономическую безопасность государства, добавил Патрушев.
"Смелые планы и идеи воплощают своим ежедневным трудом работники флота, уважая и приумножая традиции флотского братства", - отметил помощник главы государства.