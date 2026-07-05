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Патрушев рассказал о развитии морского транспорта - РИА Новости, 05.07.2026
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09:13 05.07.2026
Патрушев рассказал о развитии морского транспорта

Патрушев: государство уделяет особое внимание развитию морского транспорта

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российское государство уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности отечественного морского транспорта, заявил Патрушев.
  • Он отметил, что президент России Владимир Путин ставит задачи по развитию морского транспорта на уровне, гарантирующем транспортную независимость и экономическую безопасность государства.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российское государство уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности отечественного морского транспорта, отметил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В воскресенье в России отмечается День работников морского и речного флота. Патрушев поздравил моряков, портовиков, всех работников и ветеранов отрасли, курсантов и учащихся образовательных учреждений с профессиональным праздником.
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"Сегодня государство уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности российского морского транспорта на рынке морских перевозок, интенсификации освоения шельфовых месторождений, удовлетворению потребностей бизнеса в современной продукции отечественного судостроения, развитию внутренних водных путей, реализации проектов национальных и международных транспортных коридоров", - говорится в поздравлении.
Президент России Владимир Путин ставит задачи по развитию морского транспорта страны на уровне, гарантирующем транспортную независимость и экономическую безопасность государства, добавил Патрушев.
"Смелые планы и идеи воплощают своим ежедневным трудом работники флота, уважая и приумножая традиции флотского братства", - отметил помощник главы государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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09:09
 
РоссияНиколай ПатрушевВладимир Путин
 
 
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